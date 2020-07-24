تايلور سويفت تقدّم “فولكلور” على طريقتها الخاصة

فاجأت المغنية الأميركية تايلور سويفت جمهورها بإصدار ألبوم جديد بعنوان “Folklore” أو “فولكلور”، هو الثامن لها في مسيرتها الفنية.

الألبوم ضم 16 أغنية التي كتبت معظمها، فيما تشمل النسخة المميزة، أغنية إضافية عنوانها “ذا ليكس”، على ما كشفت مغنية البوب على حسابها عبر موقع انستغرام.

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وكشفت تايلور سويفت في تعليق مطول عبر انستغرام أنها رسمت العديد من الخطط لهذا الصيف التي لم تتحقق ولكن هناك شيء لم أخطط له وقد أنجزته، في إشارة منها الى الألبوم الجديد.

في الوقت نفسه، كشفت “سويفت” عن فيديو كليب “كارديغان” وهي أغنية من ألبوم “فولكلور” تولت اخراجها. وقد حققت بسبع ساعات أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

وأتى إصدارFolklore بعد أقل من عام على إصدار ألبومها السابق Lover الذي طرحته في آب/أغسطس الماضي.