يارا في دبي أوبرا بمناسبة عيد الأضحى

تحتفل النجمة اللبنانية يارا بعيد الأضحى المبارك في دبي أوبرا، حيث ستحيي حفلاً فنيًا خيرياً يوم السبت في الاول من آب/أغسطس.

يشارك في الحفل، الذي يحمل عنوان “حفل العيد والعطاء”، النجم الاماراتي حسين الجسمي، حيث من المقرر ان يعود ريع الحفل لصالح الأطفال المتأثرين بجائحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أحيت يارا مؤخراً حفل زفاف في دولة الامارات هو الأول لها بعد أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

نذكر أن يارا كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم. الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر.