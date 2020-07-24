شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر فى جلسة تصوير جديدة مع ابنته ليلى.. وروجينا: قمرين يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة مع ابنته الفنانة الشابة ليلى لأحد المجلات الفنية، ظهرا بها يرتديان نفس ألوان الملابس، وشارك زاهر عددا من الصور على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "مع صديقتى المفضلة"، فيما علقت النجمة روجينا على الصور قائلة "قمرين يا عمرى".



احمد زاهر

وعلى صعيد آخر يستعد النجم أحمد زاهر لتصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، ويظهر أحمد زاهر فى شخصية قريبة من شخصية "فتحى" التى قدمها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومتزوج من هيدى كرم ويحدث مشاكل بينهما بسبب زيجة ثانية فى السر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى مطلع أغسطس المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

Advertisements

وفى سياق آخر طرح صناع فيلم "زنزانة 7" أفيش العمل قبل طرحه بالسينمات ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى ‏وأحمد التهامى.‏