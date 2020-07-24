شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب جميلة وبفراشات فى أول ظهور لها بعد إعلان ارتباط أحمد سعد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورا جديدة مع جمهورها ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، والتى أطلت فيها بهيئة جميلة هادئة، واستخدمت سمية "فلتر" الفراشات فى الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليها عليها: "فراشة.. مشاعر إيجابية.. طاقة".

جاءت الصور الجديدة للفنانة سمية الخشاب، بعد ساعات قليلة من إعلان الفنان أحمد سعد، وطليقها، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة، وذلك حسب تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

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وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وجاء هذا بعدما ظهر النجم أحمد سعد، مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

وكان شارك الفنان أحمد سعد جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقى حسن شاكوش"، من ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.