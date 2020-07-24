شاهد.. أجرأ 20 صورة لجينفر لوبيز فى عيد ميلادها الـ 51

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية جينفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 51 فهي من مواليد يوم 24 يوليو عام 1969 وهي من نجمات هوليوود المتعددات المواهب، فهي ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء ونحتفل بها اليوم بتقديم أجرأ 10 صور في مراحل متعددة من حياتها، فهي دائما يكون لها إطلالات مميزة ومختلفة وجريئة جدا ..





جينيفر لين لوبيزوتلقب أحيانا فقط بـ (جي.لو) من أصول لاتينية وهي السيدة الأكثر ثراء في هوليوود كما تعدّ أيضا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية وفقا لمجلة "بيبول إن إسبانيول" فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد و كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004 لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014 و باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون البوم حول العالم .





والدها "ديفيد لوبيز" يعمل كاختصاصى كمبيوتر بشركة الجارديان للتأمين على الحياة ولديها شقيقتان هما "ليندا لوبيز" و "ليزلي شول" وينتمى والديها لدولة بورتو ريكو وقد اختارتها مجلة "People magazine" كواحدة من أجمل 50 شخصا فى العالم وفقًا لتقرير أصدرته فى عام 1997.

كانت واحدة من راقصي "فلاي جيرز" فى المسلسل الكوميدي التلفزيوني "In Living Color " والذى عرض فى عام 1990فى الجيم يطلقون عليها لقب "La Guitarra" وذلك لأنها تمتلك جسد ممشوق مثل الجيتار.





صنفت فى المركز الأول كأكثر امرأة مثيرة فى عام 2001 وكانت على علاقة بالممثل "بن أفليك" وخطبت له فى عام 2002، وبعدها تم الانفصال فى عام 2004، وكانت قد كتبت أغنية عنه بعنوان "عزيزى بن" لتعبر عن مدى حبها له.

تزوجت جنيفر لوبيز 3 مرات المرة الأولى فى عام 1997 من " اوجاني نوا" وتم الطلاق فى عام 1998، والمرة الثانية تزوجت من "كريس جود" فى 2001 وتم الطلاق فى 2003، والمرة الثالثة فى 2004 حيث تزوجت من "مارك أنطونى" وتم الطلاق فى 2014 ولديها منه طفلان.





جينفر لوبيز من أكثر نجمات هوليوود محافظة علي رشاقتها ففي الصباح تحرص لوبيز على شرب كوب من السموزي الغني بالفواكه والفيتامينات البارد عوضًا عن الكافيين الذي يعمل على سحب المياه من الجسم، وجفاف البشرة، وظهور البثور والحبوب.

تعتمد على تناول 5 وجبات صحية خلال اليوم وترتبهم حيث تعتمد في غذائها على تناول البروتين، مثل الدجاج وتضيف عليها حبوب الكينوا والمياه هى الأساس لدى جينفر لوبيز فتعتمد على عدم اكتساب الوزن عن طريق حمل زجاجة من المياه معها في كل مكان.





تمارس جينفر الرياضة بشكل مكثف ولديها مدربين الأول في لوس أنجلوس والثاني في نيويورك، وترتكز التمارين الخاصة بها على البلانك وشد العضلات.





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