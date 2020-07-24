شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الفن يوم الجمعة.. محمود حميدة: السعادة مصدرها الرضا.. والعوضى يهنئ بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يهتم عدد كبير من نجوم الفن، على كتابة المنشورات الدينية والروحانية، عبر حساباتهم المختلفة على منصات السوشيال ميديا يوم الجمعة، وكذلك كتابة المنشورات ذات الطابع التحفيزى.

الفنان الكبير محمود حميدة، رأى عبر صفحته على فيسبوك، أن السعادة مصدرها الرضا، بينما حرص الفنان أحمد العوضى، على كتابة تكبيرات العيد ثم صحبها بتهنئة جمهوره، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير يارب".

أما الفنان سامح حسين، فكتب عبر حسابه على تويتر: "ﺃﺻﺪِﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻠّﻪ ﻳﺼﺪﻗﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﺻﺪﻗﺖَ ﻋِﺸﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻄﻔﻪِ ﻭﻟﻄﻔﻪ"، فيما كتب المطرب إيهاب توفيق، الآية القرآنية: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، مضيفا: "جمعة مباركة عليكم إن شاء الله".



العوضى

وكتب الشاعر الغنائى تامر حسين: "جمعة مُباركة علينا وعليكم.. اللهم أغفر لأبى وأمواتنا أجمعين وأجعلهم من أهل الجنة مع الصديقين والشُهداء والصالحين.. أمين"، وكتب المطربة اللبنانية يارا: "مَعَ شروق شَمس يوم جديد.. نَسأَلُكَ يا ربّ أَن تَفتَح لَنا بابَك، وَتُيَسّر لَنا أسبابَك، وتَصرِف عَنّا عَذابَك".



إيهاب توفيق

أما الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، فكتبت عبر حسابها على تويتر: "اللهم ارزقنا خير هذه الأيام المباركة واصرف عنها شرها وارحمنا برحمتك، واجعلها شفاء لكل مريض ورحمة للأموات واستجابة لكل دعاء"، وكتبت المطربة الأدرنية ديانا كرزون: "اللهم جُمعة فِيها سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية".

Advertisements



أحلام



بتول عرفة



ديانا كرزون



سامح حسين



نوال الزغبى