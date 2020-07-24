شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء ملائمة لفيروس كورونا بفستان gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنية العالمية سيلينا جوميز احتفلت بعيد ميلادها الـ 28 وسط أجواء تتوائم مع فيروس كورونا، حيث نشرت عدة صور لها من خلال حسابها على موقع انستجرام شاركت بها متابعيها عبر أكثر من صورة اثناء احتفالها، ولفت أنظار متابعيها أن كافة الصور التي نشرتها سيلينا كانت وحدها أثناء طفيها للشمع، وفقاً لموقع الديلي ميل الذى أعاد نشر الصور، مؤكداً على أن جوميز وإن كانت احتفلت مع اصدقاءها فقد فضلت ألا تنشر صور جماعية عبر حسابها على انستجرام.



سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلادها



سيلينا جوميز

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وكانت احتفلت النجمة سيلينا جوميز بعيد ميلادها الـ28، قبل يومين وتحديداً يوم الاربعاء، حيث تعد المغنية العالمية رغم صغر سنها من أكثر النجمات شعبية حول العالم وتحتل جماهيرية عريضة زادت مع مرور الوقت، كما تعد من أكثر النجمات ولعاً بامتلاك المجوهرات وتعشقها إلى حد كبير، حيث دوماً ما تظهر بمجوهرات براقة سواء لحبها لذلك أو لاهتمام من جانب البراندات العالمية فى أن تكون واجهة لها والتسويق لمنتجاتها مما يظهر خلال 10 صور هى الأبرز فى مسيرتها ظهرت خلالها بمجوهرات براقة خطفت بها أعين المتابعين.

وكانت قد انضمت النجمة العالمية سيلينا جوميز فى وقت سابق لقائمة المشاهير الذين نددوا باحتجاجات ضد العنصرية فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل الشاب جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد إحدى ضباط الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

ونشرت جوميز وقتها التى تمتلك أكثر من 178 مليون متابع عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة من التظاهرات، وكتبت: "لقد أمضيت الساعات الأخيرة فى محأولة كتابة شيء يمكنه استعادة ما حدث، ولكن لا يوجد أى شيء يقال، علينا جميعاً التأكد من اتخإذ كافة الإجراءات لعدم تكرار تلك الواقعة التى أزهقت أرواح أصحاب البشرة السمراء لفترة طويلة، إنهم يستحقون الأفضل".