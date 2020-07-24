شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تهنئ منة شلبى بعيد ميلادها: بحبك يا أحلى وأجدع مانجاية فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ناهد السباعي على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها النجمة منة شلبي عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت مجموعة صور تجمعهما مصحوبة بتعليق: " عيد ميلاد سعيد لنجمتي المفضلة وأختي ومعالجتي غير المدفوعة.. أتمني أن يأتي إليكي هذا العام الكثير من الحظ والنجاح في كل شيء .. بحبك يا أحلى وأجدع مانجاية في الدنيا".



ناهد السباعي

و احتفلت الفنانة منة شلبى، بعيد ميلادها برفقة الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين وأصدقاء مشتركين أخرين، حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا من احتفال الفنانة منة شلبى عيد ميلادها عبر السوشيال ميديا، وسط تهانى جمهورها.

منة شلبى، تصور حاليا دورها فى فيلم " "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، والذى بدأ تصوير الفيلم الأسابيع الماضية، حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

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ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.