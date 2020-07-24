شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تشاهد فيلم قديم لـ جينيفر لوبيز بعد إعلان خطوبتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية ديمي لوفاتو بالأمس عن مفاجأة سارة لمتابعيها حينما أعلنت عن خبر خطوبتها على الممثل ماكس ايرش عبر صور نشرتها من خلال حسابها على انستجرام، أعلنت من خلالها ارتباطها رسمياً به، ومع إعلانها عن ذلك تلقت رسائل تهنئة عديدة قابلتها النجمة الشهيرة، مؤخراً بنشر فيديو للنجمة جينيفر لوبيز من فيلمها الشهير Wedding Planner، وذلك في إشارة إلى إعلانها ع الارتباط مؤخراً.



لوبيز ولوفاتو

وكانت التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لديمى لوفاتو البالغة من العمر 27 عاما منذ أيام بصحبة خطيبها الحالى ماكس "MAX EHRICH" خلال توجههما لتناول وجبة العشاء فى أجواء رومانسية وذلك فى ماليبو.

Advertisements

وظهرت لوفاتو مرتدية ملابس سهرة قصيرة باللون الأسود مع قناع متداخل الألوان وهو من أحدث التصميمات التي تسعي دائما النجمات للظهور بها، وكانت لوفاتو ممسكة بيد ماكس عند خروجهما من واحد من أشهر المطاعم هناك.

يذكر أن ديمي لوفاتو كشفت مؤخرا عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة ، فقد أشارت المغنية إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " ، حيث قالت ديمي لوفاتو: "من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل ".