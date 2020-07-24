شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اسمع برومو "ضارب عليوى" لـ مصطفى شوقى بمصاحبة الراقصة ليندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى شوقى من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "ضارب عليوى" على طريقة الفيديو كليب، ويستعد لطرحها تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المقبل، والأغنية من كلمات صابر كمال ولحن بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى أغنية "ملطشة القلوب".

Advertisements

وكان المطرب مصطفى شوقي قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية بأغنيتي "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامي سمير.

وكان مصطفى شوقى أعلن من قبل أنه يحب أغاني المهرجانات فهي تعد لونا من ألوان الأغاني الشعبية، وأغنية المهرجانات استطاعات فرض نفسها، لذلك أنا ضد الهجوم على أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقى هو الحارة المصرية، لكن مع مراقبة كلمات الأغانى، وأضاف لم أفكر قط فى تقديم هذا النوع لكنى ضد منعه.