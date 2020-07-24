شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل رحلة ميل جيبسون مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الممثل والمخرج الأمريكى ميل جيبسون، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى أبريل الماضى 2020، حسبما أكد متحدث باسمه لشبكة "CNN".

وأوضح المتحدث، أن الممثل والمخرج الشهير، خضع للعلاج فى احد المستشفيات الأمريكية، لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد تعاطيه عقار ريمديسيفير المستخدم فى العلاج من الإيبولا والذى تستخدمه دول عدة فى العلاج من فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين، أثبتت نتائج الاختبارات سلبية إصابته بالفيروس وتعافيه من المرض، وفق ما أكده ممثله لـCNN.

ويشار إلى أن آخر ظهور للنجم ميل جيبسون، كان فى شهر مايو الماضى، وحينها كشفت صحيفة "ديلى ميل"، عن جانب من حياته الخاصة التى قد لا يعلمها عشاق النجم العالمى، حيث نشرت الصحيفة البريطانية صورا له مع صديقته الحالية وابنته منها، حيث ذكر التقرير أن النجم الشهير يحرص فى زمن كورونا على الاستمتاع بوقته مع عائلته ومنح ابنته الوقت التى تستحقه خاصة مع توقف مشاريعه السينمائية فى الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وبالتالى فقد ظهر مؤخراً مع صديقته وأم ابنته أثناء شرائهما مستلزمات منزلية فى محاولة منها لقضاء مهامه كأب.

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كما أضاف التقرير أن النجم الشهير الذى يبلغ من العمر 64 عاماً يحاول أن يقضى معظم وقته مع ابنته التى تبلغ من العمر 3 أعوام فقط ما يعنى أن فارق السن بينهما يصل إلى 61 عاما، كما أن فارق السن بينه وبين صديقته وأم ابنته كبير أيضاً حيث يقترب من 35 عاما نظراً لأنها تبلغ 29 عاما فقط.

يأتى هذا فيما يعد النجم ميل جيبسون من أهم النجوم على مستوى العالم بفضل موهبته الكبيرة التى تجلت فى أعظم الأفلام سواء مما قام ببطولتها كممثل أو أخرجها فى معادلة أكسبته نجاحاً كبيراً خلال رحلته الفنية التى حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب حتى صار اسمه علامة مميزة فى تاريخ هوليود.