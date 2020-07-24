شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى لذهاب منة شلبى إلى الطبيب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة منة شلبى بعيد ميلادها، اليوم الموافق 24 يوليو، وتعتبر منة شلبى إحدى النجمات الشهيرة بسبب العديد من الأدوار التي قدمتها كوجبة دسمة لجمهورها وعشاقها، فاستطاعت أن تضع اسمها ضمن قائمة نجوم جيلها، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة منذ انطلاقتها الفنية الذى يعتبرها الكثير من خلال فيلم "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ولكن الحقيقة أن منة شلبى بدأت مسيرتها من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة" والتي اكتشفتها وقتها الفنانة القديرة سميحة أيوب.

وكشفت النجمة منة شلبى أن اتقانها في أداء الأدوار ليس به سهولة، فهى تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، بسبب ركوب الشخصية بشكل جيد حتى أنها تعرض نفسها على طبيب نفسى بعد الانتهاء من كل شخصية في فيلم.

Advertisements

كما أن النجمة منة شلبى، لم تخجل في متابعة تصريحاتها بأنها لا تستطيع ان تقول على كل المخرجين شاطرين لأنها ترى أن صوت المخرج يجب أن يعلو على صوت السيناريو، وهو الوحيد اللي عارف الحلم ده أوله واخره ايه".

ولم تخجل منة أيضا، عن كشفها بان الممثلين لا يملكون حذف أو إضافة مشهد معين بالفيلم، لأن هذه الصلاحيات للمخرج فقط لأن لديه وعي بشكل الفيلم، وبالتالي لا تغضب نهائيا لو شاهدت فيلم خاص بها ووجدت مشهدا محذوفا، والسبب التي أوضحته بأن الفيلم أهم منها هي شخصيا.