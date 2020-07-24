شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نهال عنبر تعلن وفاة خالها: إلى اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن وفاة خالها المهندس فاروق أبو علم، مؤكدة أنه أغلى وأحن خال وأب وأنه كان صديقها أكثر من أنه خالها، داعية له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت نهال، صورة لخالها الراحل عبر حسابها على انستجرام، صحبته بنعى، قائلة: "إلى اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب ليه المهندس فاروق أبو علم، كنا أصحاب أكثر من إنك خالى وحبيبى، إن القلب ليدمع على فراقك، رايح عند ماما وبابا وبهره، سلملى عليهم، اللهم يثبتك عند السؤال ويرحمك برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء والفاتحة".





وكانت الفنانة نهال عنبر، صرحت مؤخرا أن المرأة العاقلة هى المرأة التى لا تتحدث عن أسرار بيتها لأصدقائها أو عائلتها، لأن أسرار البيوت لابد من الحفاظ عليها، متابعة: "الست العاقلة هى اللى بوقها مش فالت بأسرار بيتها".

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وأضافت الفنانة نهال عنبر، خلال لقائها ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، أن قرار المرأة للعودة إلى منزلها بعد طلاقها من زوجها، يتطلب أن يفعل الزوج الكثير من الأشياء لإقناع زوجته بالعودة، متابعة: الرجل ينبغى أن يتعب من أجل أن يقنع طليقته بالعودة لبيتها.

واستطردت قائلة: على المرأة قبل أن تعود لبيتها إذا طلقها زوجها أن تفكر إذا عادت لمنزلها من جديد هل ستكون حياتها سعيدة، وهل عودتها ستعود بالنفع على أولادها الذين يحتاجونها؟