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شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة دلع من ببغاء أحمد مكى.. والفنان يعلق: زينهم بيصبح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد مكي جمهوره بفيديو جديد مع الببغاء زينهم، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يداعبه ويقبله بوجهه، معلقا عليه قائلا :"زينهم بيصبح.. جمعة مباركة".
وكان شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بفيديو له مع زينهم لتعريف جمهوره به شهر أبريل الماضى، وعلق على الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"إبني الجديد ( زينهم ) بيمسي على الناس الحلوه ".
احمد مكي
من ناحية أخرى، استقر النجم أحمد مكى على الجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوى" للعودة به للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وذلك بعد 5 سنوات حظيت بنجاح كبير طيلة المواسم الماضية، حيث تعاقد مكى بشكل رسمى على تقديمه فى موسم رمضان المقبل 2021.
وينتظر مكى موافقة النجوم الذين شاركوه فى المواسم السابقة وأبرزهم دنيا سمير غانم، ومحمد سلام للمشاركة فى الجزء السادس، خاصة أن كلا منهام مرتبط بأعمال ستعرض فى نفس الموسم وتحديدا النجمة دنيا سمير غانم التى قدمت بطولات عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية.
كما ينتظر أحمد مكى فتح المسارح من أجل عرض مسرحية "حزلقوم"، التى عرضها على مسارح السعودية الفترة الماضية، ويشارك فى بطولة المسرحية بجانب مكى، كل من بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سليمان عيد، وأخرون، تأليف حسن المهدى ومحمد جلال، وإخراج كريم سامى
وفى سياق آخر، يسعى مكى للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكى، ويعود مكى للسينما من جديد، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل من نيكول سابا، محمد لطفى، دينا الشربينى، والراحل حسين الإمام.
وكانت آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر
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