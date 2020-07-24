شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة دلع من ببغاء أحمد مكى.. والفنان يعلق: زينهم بيصبح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد مكي جمهوره بفيديو جديد مع الببغاء زينهم، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يداعبه ويقبله بوجهه، معلقا عليه قائلا :"زينهم بيصبح.. جمعة مباركة".

وكان شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بفيديو له مع زينهم لتعريف جمهوره به شهر أبريل الماضى، وعلق على الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"إبني الجديد ( زينهم ) بيمسي على الناس الحلوه ".



احمد مكي

من ناحية أخرى، استقر النجم أحمد مكى على الجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوى" للعودة به للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 ‏سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وذلك بعد 5 سنوات حظيت بنجاح كبير طيلة المواسم ‏الماضية، حيث تعاقد مكى بشكل رسمى على تقديمه فى موسم رمضان المقبل 2021.‏

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وينتظر مكى موافقة النجوم الذين شاركوه فى المواسم السابقة وأبرزهم دنيا سمير غانم، ومحمد سلام للمشاركة فى ‏الجزء السادس، خاصة أن كلا منهام مرتبط بأعمال ستعرض فى نفس الموسم وتحديدا النجمة دنيا سمير غانم التى قدمت ‏بطولات عدد من الأعمال خلال السنوات الماضية.

كما ينتظر أحمد مكى فتح المسارح من أجل عرض مسرحية "حزلقوم"، التى عرضها على مسارح السعودية الفترة ‏الماضية، ويشارك فى بطولة المسرحية بجانب مكى، كل من بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سليمان عيد، ‏وأخرون، تأليف حسن المهدى ومحمد جلال، وإخراج كريم سامى‎

وفى سياق آخر، يسعى مكى للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" مع المخرج كريم السبكى، ويعود مكى ‏للسينما من جديد، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل ‏من نيكول سابا، محمد لطفى، دينا الشربينى، والراحل حسين الإمام‎.‎

وكانت آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، تأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎