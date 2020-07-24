شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تصور مشاهدها الأخيرة لمسلسل "شارع شيكاغو" بالعاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة سلاف فواخرجي تصوير مسلسلها الجديد " شارع شيكاغو بالعاصمة دمشق حيث أن العمر تقرر عرض حلقته الأولي يوم الاحد 26 يوليو على إحدى القنوات المشفرة .

مسلسل " شارع شيكاغو " يحكي قصة فتاة تدعى "ميرامار" تهرب في ستينيات القرن العشرين مع "بطل شعبي" وتلجأ إلى شارع يسمى "شارع شيكاغو" في العاصمة السورية دمشق حتى حصول جريمة قتل ، والعمل من بطولة عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وتأليف وإخراج محمد عبد العزيز ، وتتنوع الحكاية بين الزمن الحالي والستينيات .

شارع شيكاغو هو شارع حقيقي في دمشق، يتفرع من عن شارع "بور سعيد" بالقرب من منطقة جسر فيكتوريا وسط العاصمة، واشتهر بكثرة مشاكله بسبب وجود العديد من الملاهي الليلية فيه قبل أن تستملكه الدولة في عام 1980 ويتحول إلى محلات تجارية.

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وكان من المفترض أن يعرض العمل خلال شهر رمضان الماضي، إلا أن توقف تصوير الأعمال الدرامية في سوريا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حال دون ذلك.