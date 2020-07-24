رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجة "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، احتفالها بعيد ميلاد والدتها سهير ترك.

ونشرت رانيا فيديو ضم صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها عبير، ومعها صوت حمادة هلال يغني أغنية عيد الميلاد.

وكتبت رانيا في تعليقها على الفيديو "كل سنة وانتي روح قلبي، كل سنة وانتي ست الكل، كل سنة وانتي ملكة قلوبنا كل سنة وانتي نور الحياة كل سنة وانتي أعظم وأحن وأطيب أم".

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وتابعت "ربنا يخليكي لينا ويبارك في صحتك وعمرك يا رب يا ملكة يا مرات الملك، أكيد ربنا بيحب أبويا عشان هداه زوجة وفية وأصيلة وحنينة ومثقفة وراقية وقمر وكل حاجة حلوة، والله محظوظ يا فيري محظوظ. بحبك بحبك بحبك بحبك يا أمي".

جدير بالذكر أن بعد أيام قليلة ستحتفل أسرة الفنان الراحل فريد شوقي، بمرور 100 عام على ميلاد "ملك الترسو"، صاحب المسيرة الفنية المتميزة، إذ لم يكن ممثلًا فقط، بل كان من صناع السينما، شارك في كتابة أفلام عدة، وأنتج عدد كبير من أجمل الأعمال السينمائية.