فيديو| عماد محرم يرد على هجوم الناقدة ماجدة خير الله عليه بسبب "العفاريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان عماد محرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، عن الانتقادات التي وجهتها له الناقدة ماجدة خير الله، مؤلفة الفيلم الذي شارك في بطولته قبل 30 عامًا "العفاريت".

وقال محرم "أنا عامل 43 فيلم، والفيلم ده بالذات الناس كلها بتسألني عليه، بقالي 30 سنة، بتسأل السؤال ده، مين فيهم بنت مديحة كامل؟، بقيت أقولهم ده خيال مؤلف".

وتابع: "تعرضت للهجوم من الكاتبة ماجدة خيرالله عليا، وقالت ألفاظ عني، أنا مش عايز أعيدها، وقالت أنا معرفش.. وأحب أقولها الله يسامحك".

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وأضاف: "آخر حاجة عملتها كان مسلسل "رأس الغول" مع الراحل محمود عبدالعزيز، وقبلها مع عادل إمام بمسلسل "عوالم خفية"، وقبلها مع نور الشريف "الدالي 3".

وعن غيابه عن التمثيل، فقال: "شغلي تحول من التمثيل والإنتاج الي بيزنس آخر خارج البلاد، ولما بلاقي عمل جيد بحب أشترك فيه، ولسه حابب التمثيل.. والمهنة دي في دمي وبموت فيها، وأنتجت 14 فيلم، ولما كنت أقعد سنة مشتغلش، كنت بروح أزور أي أستوديو وبحب أروح أشوف جو الديكور والإضاءة".

يعود الهجوم بين الناقدة ماجدة خير الله والفنان عماد محرم، بسبب فيلم العفاريت الذي قامت ببطولته النجمة الراحلة مديحة كامل والنجم عمرو دياب منذ أكثر من ثلاثين عاما، إذ يتكرر سؤال في كل مرة يُعرض فيه العمل، بشأن من تكون ابنة البطلة، والتي تم اختطافها، هل هي الطفلة "بلية" أم "لوزة"، وظهر مؤخرًا محرم في فيديو يشير إلى أن ابنة مديحة أو "ماما كريمة" بالعمل هي "بلية"، وهو ما أثار غضب ماجدة وعلقت على ما قاله في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وهاجمته مؤكدة أنه لا يعرف شيئًا.