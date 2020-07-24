فيديو| ببغاء يُقبل أحمد مكي.. والأخير يطلق عليه اسم "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يحرص الفنان أحمد مكي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، لحظاته مع الطيور، وظهر مع "ببغاء" في وصلة دلع بفيديو جديد.

مكي نشر الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق: "زينهم بيصبح.. جمعة مباركة".

يُذكر أن أحمد مكي، من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المُقبل بالجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوي" للعودة به للدراما التليفزيونية، بعد غياب 3 ‏سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017.