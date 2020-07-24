محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
يحرص الفنان أحمد مكي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، لحظاته مع الطيور، وظهر مع "ببغاء" في وصلة دلع بفيديو جديد.
مكي نشر الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، وعلق: "زينهم بيصبح.. جمعة مباركة".
يُذكر أن أحمد مكي، من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المُقبل بالجزء السادس من مسلسله الأشهر "الكبير قوي" للعودة به للدراما التليفزيونية، بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ببغاء يُقبل أحمد مكي.. والأخير يطلق عليه اسم "زينهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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