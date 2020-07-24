أصالة تتمنى العمل مع المخرجة الفلسطينية ليالي بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة للمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت أصالة، قائلة: "كل ما بنعرف ناس أكتر، كلّ ما بنعرف قدّيش التّفاصيل الإنسانيّة ممكن توصل لأطرافها عند النخبة منهم، والسيدة ليال بدر المُتوّسطة، اابنها الصّديق الغالي المهندس نضال وصديقه القريب أخي الغالي أنّوسة المُحبّ، قدرتّ تمرقّ منّ كلّ نفق مُظلم، لأعلى درجات النّور، بقلّب نقي لطيف بسيط، وعقل مُثقّف واعي، وروح غضّة مُمتعة طفوليّة عطّاءه دون حذر".

وأضافت: "شكراً للظروف الّلي جمعتنا.. وشكراً على اليوم الممتعّ جدًا الّلي عشناه جوّا حضن روحك المُطمئنة، وأتمنى سيّدتي الغالية أنّ يكون لي عمل أفتخر فيه منّ توقيعك".

يُذكر أن، الفنانة أصالة نصري، احتفلت في الأيام الماضية، بخطوبة ابنتها شام الذهبي، على الدكتور معتز نصير.