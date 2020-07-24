انطلاق تصوير مسلسل "بأثر رجعي" للمؤلف فتحي الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن المؤلف فتحي الجندي، عن انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل "بأثر رجعي".
ونشر الجندي، صورة من "كلاكيت" تصوير المسلسل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "على بركة الله... يا رب التوفيق".
مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة آسر للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد أبو عزوز.
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