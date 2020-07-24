محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل إصابة النجم ميل جيبسون البالغ من العمر 64 عامًا، بفيروس كورونا المستجد، قبل 3 أشهر تقريبًا.
الصحيفة أكدت أن جيبسون نُقل في شهر أبريل الماضي إلى مستشفى في لوس أنجلوس، بعد إصابته بالفيروس التاجي، وقضى أسبوعا بها، وعولج بعقار Remdesivir .
ونقلت عن صحيفة ديلي تلغراف، أن اختبار جيبسون جاء إيجابيًا، وبعد أسبوع أثبتت الاختبارات سلبيتها عدة مرات، بالإضافة إلى أنها إيجابية للأجسام المضادة.
جدير بالذكر أن دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية كانت استقبلت فيلمًا جديدًا لميل جيبسون، هو " Force of Nature" من إخراج مايكل بوليش، كما بدأت دور العرض السينمائي في مصر عرضه قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائه قبل أسابيع.. "الجارديان" تكشف تفاصيل إصابة ميل جيبسون بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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