بيتر ميمي يكشف عن صورة له في كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشف المخرج بيتر ميمي، عن صورة له من كواليس فيلمه السينمائي "موسى". ونشر ميمي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تصوير فيلم موسى.. ثلاثي أضواء المسرح عسر وفايز والعبد لله". Advertisements وكان بيتر ميمي، قد كشف خلال الأيام الماضية عن أول بوستر تشويقي للفيلم. فيلم "موسى" من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية. الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.

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