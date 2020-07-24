تراند اليوم : ممثل مصري يقاضي "ريهام سعيد" و"إدوارد" بسبب شقيقته النجمة الشهيرة

أقام الممثل المصري، وائل عبد العزيز، دعوى قضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد والممثل إدوارد، على خلفية تصريحاتهما التي انتقدا فيها موقفه من شقيقته الممثلة ياسمين عبدالعزيز، إثر ارتباطها بالممثل الشاب أحمد العوضي.

ويتهم وائل، ريهام بالسب والقذف على خلفية منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتهم إدوارد ‏بالسب والقذف في البرنامج الذي يقدمه عبر إحدى القنوات الفضائية.‏

وكان وائل أثار الجدل بتعليقه على خبر زواج شقيقته من من العوضي، في سلسلة من المنشورات عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، ما أثار موجة من التعاطف في أوساط الإعلاميين والفنانين معها.

وبعد إعلانه زواجه مؤخرًا، قال إن شقيقته لم تهنئه بالزواج. وقال في تصريحات صحفية: "مقالتليش مبروك على جوازي.. وهي لم تأخذ رأيي في زواجها، فازاي هتباركلي على زواجي؟"، مؤكدًا أن حفل عقد قرانه كان مقتصرًا على أهل العريس والعروسة فقط في حفل عائلي.