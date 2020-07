تراند اليوم : بعد شهور من وفاة شقيقتها.. الموت يفجع الممثلة "نهال عنبر"

View this post on Instagram

الي اللقاء يا اغلي واحن خال واب ليه المهندس فاروق ابو علم كنا أصحاب اكثر من انك خالي وحبيبي أن القلب ليدمع علي فراقك رايح عند ماما وبابا وبهره سلملي عليهم اللهم يثبتك عند السؤال ؤيرحمك برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحه@[email protected] @wafaaaboualam