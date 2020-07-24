تراند اليوم : بعد شهور من وفاة شقيقتها.. الموت يفجع الممثلة "نهال عنبر"

فجعت الممثلة المصرية، نهال عنبر في وفاة خالها المهندس فاروق أبو علم، الذي وافته المنية الخميس.

ونشرت نهال صورة خالها الراحل عبر حسابها على تطبق "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أغلى وأحن خال وأب ليا، المهندس فاروق أبو علم كنا أصحاب أكثر من إنك خالي وحبيبي".

وأضافت في نعيها له: "إن القلب ليدمع علي فراقك رايح عند ماما وبابا وبهره سلملي عليهم الله يثبتك عند السؤال ؤيرحمك برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

وقدم متابعو نهال العزاء لها، داعين الله أن يرحم متوفاها.

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وفي أبريل الماضي، توفيت بهرة عنبر، أخت نهال عنبر، بعد ان اصيبت بأرتفاع في ضغط الدم وإغماء نقلت على أثرها إلى المستشفى.