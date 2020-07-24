فن ومشاهير

مريم السكرى تخطف الأنظار بمسرحية "ليلتكم سعيدة"

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 تألقت الفنانة مريم السكري خلال دورها في مسرحية "ليلتكم سعيدة"، كتابة وإخراج للمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.

 

 تفوقت مريم السكرى على نفسها، التى قامت بدور "شكرية الهلالي"، وكانت مريم تتبع أداء السهل الممتنع مما أضاف لدورها الكثير والذى وصل لقلب المشاهد سريعًا.

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 مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على

رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبدالله، ملابس هالة الزهري، مساعد مخرج أحمد فؤاد، مخرج منفذ المتميزة علا فهمي، إخراج خالد جلال.

 جدير بالذكر أن أهم أعمال مريم السكرى "من غير مقص" سيت كوم، مسرحيه "قهوة سادة" مع المخرج الكبير

خالد جلال، "عسل أسود" للنجم أحمد حلمى، "عايزة أتجوز" للنجمة هند صبري، دور نيفين مسرحية SMS، "لسه بدري" سيت كوم، مسلسل "كان يا مكان" الجزء الثاني، "الباب فى الباب" سيت كوم، مسرحية "يا طالع القلعة"، "خطة جيمي"، "جيران السعد" للنجم سامح حسين، "لهفة" للنجمة دنيا سمير غانم، مسرحية "المستريح" للفنان إدوارد، "جحيم فى الهند" للنجم محمد إمام، مسلسل "بنات خارقات"، مسلسل "المغني" للكينج محمد منير، "أبوشنب" للنجمة ياسمين عبدالعزيز، "نورت مصر" للفنان بيومي فؤاد.

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