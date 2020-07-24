وليد الأدهم في 6 أكتوبر لمدة أسبوع للانتهاء من فيلم "سواح"

بدء الممثل الشاب وليد محمود، الشهير بـ وليد الأدهم، تصوير أولى مشاهده في فيلمه الروائي القصير "سواح"، بمنطقة 6 أكتوبر، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع لينتقل بعدها فريق العمل إلى مدينة الإسكندرية.

ومن جانبه أعرب وليد الأدهم، عن سعادته بتجسيده شخصية مخرج إعلانات شهير داخل الفيلم يقوم بتصوير عروض الأزياء الشهيرة وخلال

عمله يتورط في قضية تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ومن المقرر أن يشارك بهذا الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية.

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مؤكدًا أن فيلم "سواح" يتناول عدد من القضايا الهامة داخل المجتمع، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها الكاتب أحمد بهنسي، ومن

إخراج أحمد سعيد، وبطولة ياسمين سمير، وريهام سامح، محمد زغبي، بالإضافة إلى عدد من أبناء أكاديمية الفنون.

يذكر أن وليد الأدهم اقتحم عالم التمثيل بفيلم قصير بعنوان "مؤقت"، ثم مشاركته في فيلم أخر بعنوان "زهور الواحة" تأليف حاتم يسرى، إخراج أحمد الحكيم، وبطولة عدد من الوجوه الشابة منهم نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام احمد، سمر موسى، كما شارك في عدد من الإعلانات لعلامات تجارية مختلفة.