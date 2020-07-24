ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "أسرار النجوم"

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب وشهرتها "ياسو tv" أنها بصدد التجهيز لبرنامج فني جديد يحمل اسم "أسرار النجوم"، ومن المقرر عرضه علي احدي القنوات الفضائية الكبرى في مصر وقنوات اليوتيوب خلال شهر أكتوبر القادم. اليوتيوب خلال شهر أكتوبر القادم. يتناول البرنامج عدة لقاءات وحوارات مهمة مع نجوم الوسط الفني الذين حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة. الأخيرة. ويكشف البرنامج عن أسرار النجوم تحكي لأول مرة وتفاصيل ومواقف في حياة النجوم عن طريق السرد والقصص والحكايات، ويكشف عن جوانب خفية في حياة النجوم لم تعرض من قبل ويستعرض لقطات ومشاهد وفيديوهات في حياة النجوم .

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