أحمد نافع يكشف عن تفاصيل ألبومه الجديد " ١٠٠٠ حياة"

أكد المطرب أحمد نافع، أنه بصدد التجهيز لطرح ألبومه الجديد " ١٠٠٠ حياة " بشكل نهائي، وذلك في أخر شهر يوليو الحالي تزامنا مع اجازة عيد الاضحي، يضم الألبوم ١٢ أغنية مختلفة ومتنوعة علي مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

أولي هذه الأغنيات "ليلة في الغرام " كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع طارق

توكل، الاغنية الثانية "الحب أهو" من كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع طارق توكل وجيتارات، أحمد حسين.

الأغنية الثالثة "بقولك ايه" كلمات اسلام عماد الدين واسامة الشاعر، الحان أحمد نافع،

توزيع طارق توكل، جيتارات أحمد حسين، وتريات تركي، والاغنية الرابعة "بعد وقت" كلمات أسامة الشاعر، الحان حسيني، توزيع محمد السيد.

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الاغنية الخامسة "علي كيفها" كلمات أسامة الشاعر، ألحان أحمد نافع، توزيع محمد السيد، جيتار روكيت، قانون ماجد سرور، وناي محمد عاطف، وتريات يحيي الموجي، الأغنية السادسة "بحب أفتكرها" كلمات احمد علي موسى، ألحان مدين، توزيع طارق توكل، الأغنية السابعة "بحب أفتكرها" كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع طارق

توكل، جيتار أحمد حسين.

الأغنية الثامنة "ولا اقدر" كلمات وائل توفيق، الحان محمد شحاتة، توزيع محمود صبري، الاغنية التاسعة "وقابلتها" كلمات وائل توفيق، ألحان مدين، توزيع طارق توكل، جيتار أحمد حسين، الأغنية العاشرة "١٠٠٠ حياة" كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع محمد السيد، جيتار أحمد حسين، الاغنية الحادية عشر "سوء اختيارنا" كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع طارق

توكل، أغنية الأخيرة "زي القمر" كلمات أسامة الشاعر، ألحان حسيني، توزيع طارق توكل، مستشار اعلامي موسي صبري.

ويذكر أن أخر أغانيه "ليلة في الغرام" التي تجاوزت نسبة مشاهدة ٢ ونص مليون علي اليوتيوب، وأغنية "ولا اقدر" ضمن اغاني الألبوم، وتجاوزت نسبة مشاهدة تخطت ٥ مليون مشاهدة.