التنمية الثقافية يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية

دعماً منه للمكتبات العامة، منح قطاع صندوق التنمية الثقافية مؤخراً مجموعة من الكتب الهامة والإصدارات الحديثة لتزويد مجموعة من المكتبات بالقاهرة والمحافظات.

قام الصندوق بتزويد مكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد "4000" كتاب من الإصدارات الهامة.

وخلال العام الحالي تم دعم عدد من قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات والمدارس وهي: جمعية الشرق بعرب غنيم"القاهرة"، قصر ثقافة العبور"القليبوبية"، قصر ثقافة شرق النيل "بني سويف"، قصر ثقافة شبين الكوم "المنوفية"،

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مؤسسة اصنع مهاراتك "القاهرة"، مكتبة طموه "الجيزة"، مدرسة المؤمن بمنشاة القناطر"القليوبية".

من ناحية أخرى، أهدت السيدة أم كلثوم كريمة الراحل الكبير نجيب محفوظ دفعة جديدة من الأعمال المترجمة لوالدها لتضاف إلى الكتب الموجودة بمتحف أديب نوبل "بتكية أبو الدهب" بالأزهر، بلغ عددها 400 كتاب مترجمة إلى لغات: الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الإيطالية، الروسية والنرويجية، ليصل عدد

كتب اديب نوبل المقتناة بالمتحف والتي ترجمت الي مختلف اللغات حتى الآن أكثر من 1000 كتاب.

الجدير بالذكر أنه خلال العام 2019 / 2020 تم تزويد عدد من مكتبات قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات وهي: قصر ثقافة الأسمرات "القاهرة"، قصر ثقافة الرحمانية "البحيرة"، مكتبة الكنيسة المرقسية "الإسكندرية"، اذاعة البرنامج الثقافي"القاهرة"، كلية الأداب ببورسعيد، أكاديمية ناصر العسكرية، مدرسة العجمي الثانوية" الاسكندرية"، مكتبة مصر العامة بفاقوس"الشرقية"، مكتبة مصر العامة بالقصير"البحر الأحمر"، ليصل اجمالي ما تم اهدائه من قطاع الصندوق للمكتبات علي مستوي مصر أكثر من 20000 كتاب .