في عيد ميلاده.. شاهد ابرز بوسترات أفلام أحمد عز

احتفل النجم أحمد عز أمس الخميس بعيد ميلاده الـ49، والذي يتزامن مع احتفال المصريين بثورة 23 يوليو، مما جعله يقدم عرض استثنائي لمسرحيته الأولى "علاء الدين" على مسرح كايرو شو بمناسبة تلك الذكرى.

وتعتبر علاء الدين أولى تجارب أحمد عز على المسرح والذي يشاركه في البطولة كلا من تارا عماد، وسامي مغاروي، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وهشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

ويذكر أن أحمد عز بدأ حياته في مجال الفندقة، ثم اتجه لعروض الأزياء وشارك الفنانة أصالة كموديل في الفيديو كليب لأغنيتها "لما جت عينك في عيني"، لتُفتح له عقب ذلك أبواب السينما والتلفزيون، ليصبح اليوم أحد المع وأهم نجوم الصف الأول، وعمل خلال مسيرته الفنية مع كبار النجوم مثل يسرا ونور الشريف وغيرهم بجانب نجوم الشباب الذي قدم معهم أنجح أعماله.

ابرز بوسترات أفلام أحمد عز التي لاقت نجاح جماهيري كبير

ملاكي إسكندرية

نجح فيلم ملاكي إسكندرية وقت عرضه نجاح كبير حيث جمع بين الاثارة والتشويق والغموض، فتمكن مؤلفه محمد حفظي من سرد الاحداث بطريقة تجذب المشاهد من بداية الفيلم وحتى تتر النهاية.

وهو من بطولة أحمد عز وغادة عادل، خالد صالح، محمد رجب، نور، خالد زكي، ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغني، سامح الصريطي، نضال الشافعي، وإخراج ساندرا نشأت.

المصلحة

شهد فيلم المصلحة مكانة خاصة لدي جماهير الوطن العربي حيث جمع النجمين أحمد عز وأحمد السقا معًا مما اشعل حماس الجمهور وقتها ليشاهدوا هذا العمل.

وشاركهم في البطولة كلا من حنان ترك وصلاح عبدالله وكنده علوش وزينة وأحمد السعدني ومحمد فراج، ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج ساندرا نشأت.

الحفلة

جذب فيلم الحفلة الجمهور من محبي قصص الاثارة والتي قدمها عز من قبل بفيلم ملاكي اسكندرية، حيث يتم كشف لغز الفيلم بنهايته، دون أي توقع من الجمهور.

وشاركه البطولة كلا من روبي، محمد رجب، جومانا مراد، دينا الشربيني، محمد ممدوح، تامر هجرس، مها أبو عوف، تميم عبده، وغيرهم من الفنانين.

والحفلة من تأليف وائل عبدالله، إخراج، أحمد علاء الديب.

الخلية

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حقق فيلم الخلية إيرادات عالية جدًا، وشارك عز في البطولة كلا من محمد ممدوح، وأحمد صفوت، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، والتونسية عائشة بن

أحمد، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإنتاج موسى عيسى وطارق العريان الذي أخرج الفيلم أيضًا.

أولاد رزق

نجح الجزء الأول من فيلم ولاد رزق نجاح كبير مما جعل أبطاله يقدموا الجزء الثاني منه والذي حقق إيرادات وصلت لـ101 مليون جنيه ليسجل ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وأحمد داوود ومحمد ممدوح وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.

ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الممر

جمع فيلم الممر نجوم كثيرة بجانب أحمد عز، ومنهم إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

ونال الفيلم استحسان قطاع عريض من الجمهور بمختلف الوطن العربي حيث يتناول سرد جانب من احداث قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وقصة أحد ضباط الجيش الذى يُدعى "نور" ولعب بطولته أحمد عز.

كيرة والجن

وأخيرا فيلم"كيرة والجن" والذي يعتبر أول تعاون يجمع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز معًا، واللذان ما زالا يواصلان تصوير الفيلم الذي تم تأجيله من قبل.