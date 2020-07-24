بعد انقطاع طويل..مايك تايسون يعود لحلبة الملاكمة في نزال استعراضي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ومن المقرر إجراء المباراة في 12 سبتمبر/ أيلول في لوس أنجليس.

وكانت آخر مباراة احترافية لتايسون (54 عاما) في عام 2005، حين هزمه الأيرلندي كيفين ماكبرايد. وكانت هذه خسارته السادسة من مجموع 58 نزالا في مسيرته الاحترافية.

ومنذ ذلك التاريخ، حرص تايسون على تشويق متابعيه بالعودة للعب من حين لآخر بمقاطع مصورة للتمارين التي يمارسها.

وكان آخر نزال لمواطنه الأمريكي جونز (51 عاما) في فبراير/ شباط 2018، عندما فاز على سكوت سيغمون.

وقد أقرت لجنة الرياضة بولاية كاليفورنيا الأمريكية إقامة المباراة، التي ستكون من 8 جولات، وتُبث عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة.

Advertisements

وأجج مؤخرا شائعات عن عودته إلى حلبة الملاكمة، عندما نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهره أثناء تمارين.

هذا ومن المخطط بث النزال بين تايسون وروي جونز جونيور على منصة الدفع لكل عرض ووسيلة التواصل الاجتماعي الموسيقية “تريلر”، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وكان تايسون، في عام 2006، قد شارك في عدد من المباريات الاستعراضية من أربع جولات أمام كوري ساندرز، إذ كان بحاجة إلى المال وقتها بعد إفلاسه في عام 2003.

وأثير في الآونة الأخيرة حديث عن نزال بين تايسون ومنافسه السابق إيفاندر هوليفيلد، الذي اعتزل في عام 2014.

وفاز هوليفيلد (57 عاما) بالمباراتين اللتين جمعتهما في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك المواجهة الشهيرة في عام 1997 حين استُبعد تايسون بسبب عض أذن خصمه.

وحصل جونز جونيور، خلال مشواره الرياضي، على ألقاب عالمية في الوزن المتوسط والوزن المتوسط الخفيف والوزن الثقيل الخفيف والوزن الثقيل.

نشأ مايك في أسرة فقيرة، وترك والده جيمي سيفور كيركباتريك العائلة وهو صغير مما حدا به أن يأخذ نسب أمه تايسون. ثم ترعرع في نادي الرياضي، واحترف ملاكمة المحترفين في سن صغيرة ثم أصبح بطل الوزن الثقيل للمحترفين.