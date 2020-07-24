جهاد الأطرش: إبطال الشورى يعتبر نصرًا طال انتظاره

Jul 24, 2020 عقد مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان ومجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان مؤتمراً صحافياً ترأسه النقيب جهاد الأطرش عرض فيه حكم مجلس شورى الدولة الذي أبطل كل قرارات المديرية العامة للتعاونيات وأعاد المجلس الى ادارته المنتخبة برئاسة الأستاذ شكري أنيس فاخوري وهذا يعتبر نصراً طال انتظاره سنة وأربعة أشهر. يهمنا شكر الجهات المختصة خصوصاً معالي وزير الثقافة والزراعة راعي صناديق التعاضد الاستاذ عباس مرتضى على قراره الحاسم لجهة تنفيذ حكم مجلس الشورى.







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