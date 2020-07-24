شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهام عبد الحكيم تستعين بوطنية "أم كلثوم" فى احتفالية ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة ريهام عبد الحكيم احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو، التى تنظمها وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية والمقامة على مسرح النافورة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم خلال الحفل عددًا من الأغنيات الثورية والوطنية الشهيرة التي قدمتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، منها "ثوار ثوار" و "مصر التي في خاطري"، "طرف وشوف"، بالإضافة إلى غناء أغنية خاصة بها والتي تحمل اسم "حبيت كتير".

واختتم الحفل بأداء مجموعة من مطربي دار الأوبرا المصرية لنشيد "الله أكبر فوق كيد المعتدى"، من كلمات عبد الله شمس الدين، وألحان محمود الشريف، كما قدم الشاعر جمال بخيت للطفل مارن علوان الذي ظهر مرتديا بدلة ضابط، وألقي قصيدة "أنا نفسي ابقي ضابط"، بشكلا بارعا، نالت إعجاب الحاضرين.

وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة ، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.































































احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (17)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (18)

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احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (19)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (20)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (21)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (22)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (23)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (24)























































