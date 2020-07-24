شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمال بخيت يلقى قصيدة "مسحراتى العرب" فى أولى فقرات احتفالية ثورة 23 يوليو بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو، التي تنظمها وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية والمقامة على مسرح النافورة، وتواجدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الثورة ولقطات للرئيس الراحل محمد نجيب والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وبدأت الفقرة الغنائية بعزف من فرقة الأوبرا الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي لموسيقي "دموع في عيون وقحة" من ألحان عمار الشريعي، ليصعد بعدها الشاعر جمال بخيت ضيف شرف الحفل والذي ألقي قصيدته الشهيرة "مسحراتي العرب".

واستكمل عدد من مطربي الأوبرا وهم، أشرف وليد، أحمد صبري، محمد شوقي، بتقديم أغنيتين في غناء مشترك بينهم، هي، "سواعد من بلدي" للاخوين رحباني وألحان محمد عبد الوهاب ، "حرية أراضينا" من كلمات صالح جودت وألحان محمد عبد الوهاب.

وشهدت دار الأوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولي حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضًا علي خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.































































احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (17)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (18)

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احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (19)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (20)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (21)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (22)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (23)



احتفالية ثورة 23 يوليو بدار الاوبرا المصرية (24)























































