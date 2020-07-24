كورونا يؤجل "مولان" لأجل غير مسمى.. و"توب جن" العام المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجلت شركة "والت ديزني"، الخميس، العرض الأول لفيلمها (مولان) إلى أجل غير مسمى، موجهة بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائي التي كانت تعول على فيلم الحركة الملحمي لجذب الجمهور خلال جائحة كورونا.

كما قالت شركة "باراماونت بيكتشرز" للإنتاج السينمائي إن فيلم (توب جن: مافريك‭(‬ وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم ‭)‬توب جن‭(‬ الذي يقوم ببطولته توم كروز، تم تأجيله أيضاً إلى 2 يوليو/تموز 2021 بدلاً من 23 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وكان من المقرر أن يطرح (مولان) بدور العرض في مارس/آذار، ولكن تأجل عدة مرات إذ لا تزال معظم دور السينما مغلقة.

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وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس/آب، وعول أصحاب دور السينما في أن يساعد في عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف.

وقال أحد ممثلي ديزني: "أصبح من الواضح أنه لا يمكن تحديد أي موعد عندما يتعلق الأمر بكيفية طرح الأفلام خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.. هذا يعني التوقف المؤقت لخططنا لطرح فيلم مولان فيما نقيم كيف يمكننا طرح هذا الفيلم للجمهور في جميع أنحاء العالم بالشكل الأنسب".

ويأتي تأجيل عرض فيلم "مولان" بعد قرار شركة وارنر بروس تأجيل طرح فيلم الإثارة (تينيت) للمخرج كريستوفر نولان في أغسطس/آب، وكان ينظر للفيلمين على أنهما أفضل فرصة لدور العرض لإنقاذ جزء من موسم الصيف المربح.