الممثلة آمبر هيرد: أحببت جوني ديب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أمام محكمة في لندن، أنها أحبت زوجها السابق الممثل جوني ديب وأملت حتى النهاية بأنه سيتخلص من إدمانه المخدرات والكحول.

جاء ذلك خلال جلسة في إطار دعوى تشهير رفعها الممثل ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية.



وردت الممثلة على أسئلة محامية الصحيفة بقولها "كنت أحبه ولم أكن أريد خسارة هذا الشيء، وجهه الثاني كان وجه وحش لكني احتفظت على الدوام بالأمل بأنه سيتخلص من إدمانه".

ويلاحق ديب قضائيا صحيفة "ذي صن" الشعبية البريطانية وشركة (إن جي إن) المالكة لها، أمام محكمة لندن العليا، لوصفها إياه بأنه رجل يعنف زوجته في أبريل/نيسان 2018.





ومنذ طلاقهما في 2017 بعد سنتين من زواج عاصف يتبادل جوني ديب (57 عاما) والممثلة آمبر هيرد (34 عاما) تهم العنف، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وشهدت المحاكمة المستمرة منذ 3 أسابيع تفاصيل كثيرة عن حياة الزوجين المضطربة مع وصف لمواجهات عنيفة.

واعتراف ديب باستهلاكه الكبير للمخدرات والكحول، متهما زوجته السابق في المقابل بتعنيفه وبأنها تزوجته عن مصلحة وبأنها تعاني من نزعة نرجيسية.

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وأكدت هيرد التي أوردتها جهة الدفاع كشاهدة في المحاكمة أنها لا تستغل أبدا الوضع قائلة "لم أشأ أن أجعل جوني في وضع يعرف فيه العالم بأسره وأولاده بتفاصيل شخصيته الفعلية أو ما هو قادر عليه".

وأضافت أنها لا ترغب بتاتا في التواجد في المحكمة وتريد فقط أن يتركها ديب وشأنها.

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون استفادت من هذه العلاقة في حياتها المهنية، أجابت "كلا هل من امرأة استفادت يوما من كونها ضحية العنف الأسري؟"

وأكد جوني ديب الذي أدلى بشهادة طويلة في هذه المحاكمة منذ انطلاقها في 7 يوليو/يوليو الجاري أنه لم يضرب زوجته السابقة يوما.

وكان الزوجان السابقان التقيا خلال تصوير فيلم "ذي رام دايري" عام 2011 وتزوجا في فبراير/شباط 2015 في لوس أنجلوس، وانفصلا وسط تغطية إعلامية واسعة مطلع عام 2017.



