الموت يُفجع بيتر سمعان بوفاة أعز الناس

Jul 24, 2020 توفي شقيق الممثل اللبناني بيتر سمعان الذي أعلن الخبر الحزين قبل قليل عبر حسابه على تويتر. ونشر “سمعان” صورة لشقيقه وكتب: “ورحل اخي…فأصبحت هرِمًا”. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنان بيتر سمعان.







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