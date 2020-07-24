وفاء الكيلاني تدعم “ورد” ابن زوجها تيم حسن لتحقيق حلمه

دعم النجم السوري تيم حسن ابنه “ورد” الذي تأهل الى القائمة القصيرة من المجموعة الثالثة من أكبر أحلام Mars Shot .

وحثّ تيم حسن الجمهور، عبر حسابه على انستغرام، على التصويت للحلم الذي اختاره ابنه بأن يصبح فيزيائيًا فلكيًا وأن يكون قادرًا على تبادل الأفكار مع ألمع العقول في العالم، وذلك بعدما نشر الفيديو الذي يطل به “ورد” متحدثًا باللغة الإنكليزية عن طموحاته ومستقبله. وأرفقه الفيديو بالتعليق التالي: “بالتوفيق انشالله بابا حبيبي”.

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كما حثّت زوجة تيم حسن، الاعلامية وفاء الكيلاني، الجمهور على مساعدة “ورد” ودعمه لتحقيق حلمه وذلك بعدما نشرت الفيديو الذي يتحدث فيه ورد عبر انستغرام.

نشير أن تيم حسن تزوج من الممثلة ديما بياعة في عام 2002 ورُزقا بولدين هما ورد وفهد، ولكن في شهر فبراير 2012 أعلن طلاقه منها، وفي 9 مايو 2017 أعلن عن زواجه من الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

نذكر أن “حسن” كان قد انتهى من تصوير مسلسل “الهيبة” بجزئه الرابع في لبنان اخراج سامر البرقاوي، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديما قندلفت، عبده شاهين، روزينا اللاذقاني وباقة من الممثلين. يعرض في رمضان 2021 على عدة قنوات عربية. انتاج صبّاح أخوان.