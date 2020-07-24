Jul 24, 2020
عبّر النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة “ماتغيبش ثواني”، من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.
ولفت “جسار” أنه لم يتوقع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته الأغنية حتى الآن، مؤكدًا أن الأغاني القادمة لن تقل عن نفس المستوى وأفكار جديدة.
أغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي. أما الكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي وضع قصة درامية مؤثرة قدمها بلقطات مبهرة وصورة رائعة.
من جهة أخرى، يضع “جسار” اللمسات النهائية على أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “ولا في الأحلام”، تحمل طابعًا رومانسيًا وهي من ألحان أحمد زعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار سعيد بـ “ما تغيبش ثواني”: لم أتوقع هذا النجاح الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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