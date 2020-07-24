وائل جسار سعيد بـ “ما تغيبش ثواني”: لم أتوقع هذا النجاح الكبير

عبّر النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة “ماتغيبش ثواني”، من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.

ولفت “جسار” أنه لم يتوقع النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته الأغنية حتى الآن، مؤكدًا أن الأغاني القادمة لن تقل عن نفس المستوى وأفكار جديدة.

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أغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي. أما الكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي وضع قصة درامية مؤثرة قدمها بلقطات مبهرة وصورة رائعة.

من جهة أخرى، يضع “جسار” اللمسات النهائية على أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “ولا في الأحلام”، تحمل طابعًا رومانسيًا وهي من ألحان أحمد زعيم.