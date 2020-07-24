شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف عن بوسترات جديدة لفيلم "الغسالة" قبل طرحه فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هنا الزاهد جمهورها بصور لبوسترات جديدة لفيلمها "الغسالة" قبل طرحه فى دور العرض أول أيام عيد الأضحى، وظهرت بأحدها مع النجمة شيرين رضا، والبوستر الآخر يجمع الفنان أحمد حاتم بالنجم الكبير محمود حميدة.

"الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبالإضافة إلى النجوم المتصدرة للبوستر، يشارك في الفيلم ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، وتدور أحداثه حول عمر الذى يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.

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من ناحية أخرى، تعمل الفنانة هنا الزاهد على التحضير لبطولة فيلم جديد للأطفال تقدم فيه شخصية الدمية الشهيرة "باربى"، ليكون الفيلم الأول من نوعه فى مصر، حيث تعد هنا الزاهد من الفنانات اللاتى يمتلكن شعبية كبيرة لدى الأطفال إضافة إلى أن الكثيرين يشبهوهونا بـ "باربى" وهو ما دفعها للأقدام على تقديم هذا العمل.

المفاجأة فى هذا الفيلم أن صاحب فكرته هو الفنان الراحل طلعت زكريا الذى يعد فى مقام والد هنا بعدما تربت معه سنوات كثيرة، حيث كان متزوجا من والدتها، وكان يرى هنا دائماً فى شكل "باربى" وجاءته الفكرة فى عام 2018 وكتبها وطلب من هنا الزاهد تقديمها وهو ما وافقت عليها وبدأت فى التحضير لها حيث يكتب سيناريو الفيلم فادى أبو السعود وجارى الاستقرار على الاسم والمخرج.

للأطفال تقدم فيه شخصية الدمية الشهيرة "باربى"، ليكون الفيلم الأول من نوعه فى مصر، حيث تعد هنا الزاهد من الفنانات اللاتى يمتلكن شعبية كبيرة لدى الأطفال إضافة إلى أن الكثيرين يشبهوهونا بـ "باربى" وهو ما دفعها للأقدام على تقديم هذا العمل.

المفاجأة فى هذا الفيلم أن صاحب فكرته هو الفنان الراحل طلعت زكريا الذى يعد فى مقام والد هنا بعدما تربت معه سنوات كثيرة، حيث كان متزوجا من والدتها، وكان يرى هنا دائماً فى شكل "باربى" وجاءته الفكرة فى عام 2018 وكتبها وطلب من هنا الزاهد تقديمها وهو ما وافقت عليها وبدأت فى التحضير لها حيث يكتب سيناريو الفيلم فادى أبو السعود وجارى الاستقرار على الاسم والمخرج.