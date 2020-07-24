شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. روبى بالبيجامة فى أحدث ظهور لها بالإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة روبي الأنظار كالعادة فى أحدث ظهور لها، بعدما نشرت صورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت خلالها ترتدى بيجامة وتقف فى الشرفة خلال قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات بعد دقائق قليلة من نشرها.



روبي

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ومنذ ظهورها الأول على الشاشات اعتادت النجمة روبى على ‏خطف قلوب الرجال بملامحها الشرقية الجميلة، ومع كل صورة ‏تتصدرروبى التريند آخرها صورة بمايوه باللون الأبيض ‏والأسود، ومرتدية معه كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف الذى ‏يبرز جمالها.‏





وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد ياسين لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتعاقد على مشروع مسلسل "بدر البدور" المرشحة لبطولته الفنانة روبي، وتكتبه السيناريست مريم نعوم، لافتاً إلى أن المشروع ما زال قائما، وفى مرحلة المفاوضات حتى الآن، ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، حيث إن المسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.

ومن ناحية أخرى تصور روبى مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.