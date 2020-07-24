شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تحتفل بعيد ميلاد والدتها: دايما منورة حياتنا ومضلله علينا بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد والدتها "سهير الترك"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو يضم مجموعة صور لوالدتها معها فى طفولتها وصورا مع والدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقى، وعلقت قائلة، "كل سنة وأنتى طيبة يا أمى ربنا يخليكي لينا ودايما يارب منورة حياتنا ومضللة علينا بحبك وحنيتك.. بحبك يا ست الحبايب".

وفى سياق مختلف، تستأنف الفنانة رانيا فريد شوقى، بداية الأسبوع المقبل تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، التى تشارك فى بطولته بجانب الفنانان الكبيران ماجدة زكى وخالد زكى، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف محمد الحناوى والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

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وكانت رانيا صرحت فى وقت سابق لـ"الخليج 365" إنها سعيد للغاية بردود الفعل التى تلقتها على حلقات الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، الذى عرض قبل شهر رمضان على قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل حقق جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل اقترب من الناس وخصوصا المرأة، التى تكرس حياتها من أجل أولادها، لافتة إلى أن الكاتب محمد الحناوى له رؤية فنية واضحة ويغوص فى أعماق الناس ليظهر ما بداخلهم، وهى عادته فى كتاباته الدرامية، وهو ما جعل حدوتة المسلسل تلمس القلوب.

وأوضحت رانيا أنها دائماً لا تهتم بكم المشاهد التى ستظهر بها فى أى عمل فنى تقدمه ولا تبحث عن اسماء على التتر وخلافه، ولكن تصب إهتمامها وتركيزها فى تجسيد شخصية تترك أثراً مع الجمهور وهو هدفها منذ أن دخلت التمثيل، لافتة إلى أنها تعلمت ذلك على يد والدها العظيم فريد شوقى.