شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول بديلة إنعام سالوسة فى "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة عارفة عبد الرسول لفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، بعد اعتذار النجمة إنعام سالوسة عن المشاركة فى العمل بسبب خوفها من فيروس كورونا، وبدأت عارفة تصوير مشاهدها الأيام الماضية والتى جمعت بينها وبين الفنان شريف الدسوقى ومحمد هنيدى داخل استوديو شريف عرفة بمدينة 6 أكتوبر.

ويجسد محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وانتهى محمد هنيدى من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالى أسبوع تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وكانت النجمة الكبيرة أنعام سالوسة أكدت لـ"الخليج 365"، أن سبب اعتذارها عن فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى هو فيروس كورونا المستجد، موضحة أن سنها كبير ولا تتحمل هذا المرض اللعين، وذلك رغم حبها لنجم كبير مثل هنيدى ومخرج عظيم وهو شريف عرفة، قائلة بخفة دمها المعهودة : "الكورونا قطعت عيشنا والحمد لله"، مؤكدة أنها لن تتعاقد على أي عمل طوال أزمة فيروس كورونا وأنها ستظل فى المنزل ولا تخرج منه حتى ينتهى الفيروس.

وفى سياق أخر تستعد عارفة عبد الرسول بدء تصوير مشاهدها في فيلم "كيرة والجن" مع النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية جدة كريم عبد العزيز، وتتواجد خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر.

وكان أخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومي فؤاد ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.