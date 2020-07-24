هنا شيحة لـ"الخليج 365": "كلنا على باب الله".. وهذا ما فعله "كورونا" بـ"شاهد عيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هنا شيحة، إن انتشار فيروس كورونا، أثر على ظروف تصوير مسلسل "شاهد عيان" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل ممكن يكون اتظلم نوعًا ما، لأنه لم يُعرض على كل القنوات، واتظلم في إنتاجه للأسف، مش تقصير من المنتج بس كل الجزء اللي اتعمل في الأردن، كان من المقرر تصويره في دولة أوروبية، والظروف فرضت علينا ده، والسيناريو اتغير، الشغل كان هيبقى حاجة تانية خالص".

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وأشارت هنا إلى أن التصوير توقف 15 يومًا، بسبب فيروس كورونا، وبعد استئناف التصوير، تمت كل مراحله تحت ضغط، وبدأوا في تكثيف التصوير في 1 أبريل، وازداد الأمر في شهر رمضان، ليمتد التصوير لـ16 ساعة وأحيانًا 22 ساعة في اليوم، بوجود وحدتين.

وتابعت "مكناش عارفين نقف ومنقدرش نقف، لإن فيه عرض وقنوات وبيع ومنتج وبيوت مفتوحة، هنعمل إيه لازم نشتغل مع إن ناس كتير قامت علينا، وقالت إزاي بتشتغلوا، طب هنقعد في البيت إزاي، وعندنا 150 بيت أقل حاجة مفتوحين من التصوير، هيتقفلوا هياكلوا منين، كلنا في هذه المهنة على باب الله، فيه شغل فيه فلوس، مفيش شغل مفيش فلوس".

"شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وهنا شيحة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.