"مُعجب يُقبل يدها وتكريم ولقاء لأول مرة".. حكايات منة شلبي في عامها الـ38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ38، في شهر يوليو من كل عام، إذ إنها من مواليد 1982.

وانطلقت منة شلبي في عام 2001 من خلال "الساحر" و"العاصفة" و"حديث الصباح والمساء"، لتقدم خلال مسيرتها ما يقرب من 60 عملا بين السينما والتليفزيون والإذاعة.

ونستعرض لكم أبرز الأحداث في حياة منة شلبي خلال العام الأخير..

فيلم ومسلسل

عرض لمنة شلبي فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، وإخراج خالد مرعي، ومسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مع الفنان آسر ياسين، وإخراج محمد شاكر خضير.

مع هنيدي للمرة الأولى

تنشغل حاليا الفنانة منة شلبي بتصوير فيلم "النمس والأنس"، وهو أول عمل يجمعها بالفنان محمد هنيدي، من إخراج شريف عرفة، وانطلق تصويره في يونيو الماضي.

تجربة جديدة وتحقيق رغبة

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" كان تجربة جديدة بالنسبة للدراما المصرية، فقد كُتب المسلسل من 10 حلقات فقط وعُرض عبر منصة شاهد، وليس عبر شاشات التليفزيون.

وقالت منة في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن العمل حقق لها رغبتها في التعاون مع المخرج محمد شاكر خضير.

شكر للأطقم الطبية

نظرا لما قامت به ومازالت تقوم به الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، فقد وجهت منة شلبي الشكر لهم.

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وغردت "منة"، قائلة: "شكرًا أطباء مصر أنتم في القلب، رحم الله من افتادونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ على من هم على قيد الحياة".

تقبيل يدها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل الفنانة منة شلبي تجاه معجب قبل يدها وأهداها باقة ورد، خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

جاء الموقف بعد ندوة الفنانة منة شلبي التي أقيمت، على هامش فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأبدت الفنانة امتنانها تجاه تصرف المعجب، وجلست على المسرح لتتحدث معه قبل أن ترد بتقبيل يده، وهو ما أثار إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تكريم مهرجان القاهرة

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنانة منة شلبي بجائزة فاتن حمامة التشجيعية، كما عقد لها ندوة على هامش فعاليات المهرجان.

وقالت عن التكريم: "رأيته تقديرًا كبيرًا، جعلني أشعر بالفخر، لأنهم فكروا فيّ وقدّروا ما قدمت طوال السنوات الماضية، وأرادوا أن يقولون لي إنني كويسة".

التركيز في السينما

قالت منة شلبي في حوار سابق لها مع الخليج 365، في فبراير الماضي، أنها تركز في السينما بقرار 100%، مضيفة: "أخطط منذ فترة طويلة للتركيز على التواجد سينمائيًا، لأنني أحبها أكثر من التليفزيون، مع احترامي لجمهور المسلسلات وهم أكبر بكثير من جمهور السينما، لكن في رأيي أن السينما هي الميراث الحقيقي لأي فنان، فعندما أموت أفلامي هي التي ستبقى لكن المسلسلات يمكن".

رأيها في السينما النظيفة

قالت في حوارها أيضا إن السينما النظيفة مصطلح عبثي، مضيفة: "لا أعتقد في وجود سينما نظيفة وأخرى غير ذلك، وانتشاره يرجع لإطلاقه على أفلام الأسرة، والعكس مقصود به تلك التي تضم دراما ثقيلة، أو عنف أو قبلات، والموضوع عالميًا له علاقة بتصنيفات خاصة بالأعمار التي يناسبها مشاهدة عمل ما وتلك التي لا تناسب الأطفال مثلا".