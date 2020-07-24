تراند اليوم : إصابة أسطورة هوليوود "ميل جيبسون" بكورونا ونقله إلى المستشفى

كشف أسطورة هوليوود، ميل جيبسون، أنه تم نقله إلى المستشفى لمدة أسبوع في أبريل الماضي بعد أن أظهرت الاختبارات إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدخل جيبسون البالغ من العمر 64 عامًا المستشفى في لوس أنجلوس، لمدة أسبوع بعد تشخيص إصابته بـ (كوفيد - 19).

وأكد ممثل للنجم الخبر لصحيفة "ديلي تلجراف" قائلًا: "كان اختباره إيجابيًا في أبريل وأمضى أسبوعًا في المستشفى".

وقال: "لقد تم علاجه بعقار "ريمدسيفير"، أثناء وجوده في المستشفى، وجاءت النتائج سلبية عدة مرات منذ ذلك الحين، وظهرت الأجسام المضادة".

وفي وقت سابق من العام، أعلن أسطورتا هوليوود توم هانكس وريتا ويلسون أنهما أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما في أستراليا.

كما أصيب نيك كورديرو بالفيروس وأمضى أكثر من ثلاثة أشهر في المستشفى قبل وفاته عن عمر يناهز 41 عامًا.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات بالوفيات بالفيروس، إذ توفي حتى الآن أكثر من 146 ألف شخص، وأصيب أكثر من أربعة ملايين شخص.

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وفي يونيو الماضي، قالت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة (Chicken Run)، إن النجم ميل جيبسون لن يعود للمشاركة فيه بالأداء الصوتي، بعد الإعلان رسميًا عن طرح جزء جديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.

جاء ذلك بعد اتهام الممثل الأسترالي بإبداء ملاحظة معادية للسامية لوينونا رايدر في عام 1995.

وكان ميل أغضب اليهود بتصريحات وصفهم فيها ذات مرة بأنهم المتسببون فى كل الحروب، وبالتالى وضع اسمه على قائمة المعادين للسامية طوال السنوات الماضية.

كما واجه انتقادات واسعة النطاق لفيلمه "آلام المسيح" ، الذي قال نقاد إنه معاد للسامية.

قالت رابطة مكافحة التشهير في بيان إن الفيلم "من المحتمل أن يزيف التاريخ ويغذي العداء لدى أولئك الذين يكرهون اليهود".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" في عام 2015 أن ميل جيبسون قلل من عدد الوفيات التي عانى منها اليهود في المحرقة خلال مقابلة عام 2013 لكاتب الخطابات بيجي نونان ريدرز دايجست.