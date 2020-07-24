تراند اليوم : بـ البشكير.. فنانة عربية مشهورة تستعرض جمالها وأنوثتها

شاركت الفنانة والمذيعة أروى صورة جديدة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أروى مرتدية بشكير أبيض واعتمدت شعرها الأصفر مسدولًا على كتفيها، وماكياج ناعم يبرز جمالها، نالت إعجاب متابعيها.

وكتبت أروى معلقة على صورتها : “وحشتني الاوتيلات ????عاوزه اسافر بقى و انزل في اوتيل وجرب كل المنيو وتخلص الاجازه ارجع وشنطه تضيع وتنكد عليا حياتي ????مش مشكله كل دا بس عاوزه اسافر بقى ????”.

يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات “mbc ” رمضان الماضي 2020.

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