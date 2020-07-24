بالصورة – تذكروا كيف كان شكل باسل خياط منذ 17 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد الفنان السوري باسل خياطه ذكرياته ومرحلة بداياته من خلال صور نشرها عبر خاصية “ستوريز” على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتبين أنها تعود إلى ما قبل 17 عاماً أي إلى العام 2003.

وأعاد معجبوه نشرها على التطبيق وارفقوها بصورة حديثة له حيث تمكنوا من المقارنة بين شكله في مطلع شبابه ومظهره الحالي.

ورأى بعض هؤلاء أن الفنان تغير إلى حد كبير فيما أشار آخرون إلى أنه ما زال يحتفظ بملامحه نفسها مع ظهور القليل من التغيير الناتج عن مرور السنوات والتقدم في العمر.

ويشار إلى أن الممثل لفت الأنظار في وقت سابق بنشر صورة له ظهر فيها بملابس البحر مع إبراز الأوشام التي رسمت على الجزء الخلفي من ذراعه وساعده.

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وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بحضوره فيما اعتبر آخرون أن الظهور بهذه الطريقة لا يليق به. واكثر ما أثار الاهتمام تعليق من مواطنه الفنان قصي خولي الذي ألقى عليه التحية مع التحذير: “حيو أبو الشمس. الله يحميك ويعينك من التعليقات غير الإيجابية ولي هلق بدها تعلمك العيب والحرام وبصير وما بصير”.

وأضاف: “على كل الأحوال رأي المحب هو يلي بدعمنا بالإيجابية ‏والتفاؤل وغير المحب له كل الاحترام على أمل انو يحتفظ برأيه لحاله # اشتقتلك خي”.