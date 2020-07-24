الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى وهذه حالتها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت لينا رضوان، إبنة شقيقة الفنانة اللبناني سميرة توفيق، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك” الصور الأولى التي التقطت لها بعد خروجها من المستشفى في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت حقيقة حالتها من خلال التعليق حيث كتبت: “أول صور لنا خارج المستشفى. سميرة توفيق بخير والحمدلله وصورها على طبيعتها. صور قبل ساعتين . الإمارات. أبو ظبي”. واثلج هذا الخبر صدور الكثير من محبي الفنانة الذين عبروا من خلال التعليقات عن فرحهم.

وكانت لينا أعلنت في وقت سابق عبر الحساب نفسه دخول خالتها إلى مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي حيث خضعت لعملية قسطرة في القلب. وعلقت: “لكل من حمل همنا وطلب السلامة لسميرة توفيق مشكور ولكل من يتقسى لا يفتش فالقصة واضحة .أولاً سميرة توفيق بفضل الله بخير والصور تتكلم من أبو ظبي مشفى كليفلاند العالمي. ولأنها سميرة توفيق من زرعت الفرح والبسمة وحصدت بسيرتها الحسنة صداقات الكبار وكانت وما زالت بفضل الله بصمة الجمال وسيدة لونها البدوي، وصاحبة القلب المحب، هي التي لفت العالم بأغنياتها وبدويتها من لبنان موطنها الى مشارق الارض ومغاربها”.

وأضافت: “هذه المرة كالعادة وبعد أن أنهت فحوصاتها أصابها عارض في القلب، عارض بسيط لكن تكراره أخاف الأطباء. العارض الذي حصل لها لم يطمئن الجميع فأقروا إدخالها المشفى أي كليفلاند هنا في أبو ظبي. واليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر وكانت النتائج غير التوقعات. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع”.