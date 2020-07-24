نبيلة عبيد تحصل على التوثيق الرسمي من إنستغرام

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، أمس الخميس، عن توثيق حسابها الرسمي في موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”.
وقالت نبيلة في منشور لها عبر الصفحة: “أخيرا تم توثيق الصفحة رسميا على موقع الإنستجرام، والصفحة دية هي الصفحة الرسمية الوحيدة ليا”، مضيفة “بمسى عليكم يا أجمل ناس”.
جدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل “سكر زيادة” إلى جانب زميلاتها نادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب.
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